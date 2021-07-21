Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret
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Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret

Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kıbrıs gazileri, şehit yakınları ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kıbrıs gazileri, şehit yakınları ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Keleş ve Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, burada kalanların bayramını kutladı.

Keleş, Kovid-19 aşılaması arttıkça ziyaretlerin artacağını dile getirerek, "İnşallah sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile hepinizin bayramınızı kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bir ihtiyacınız varsa bize her zaman söyleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Demirbaş da Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıldır huzurevi ziyaretleri yapamadıklarını hatırlatarak, "Normalleşmeyle birlikte bu bayram yeniden sizlere kavuştuk. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayramın ikinci günü de ellerinizi öpmek, sizlerin dualarınızı almak için buradayız. İnşallah bundan sonra yine eskisi gibi sık sık sizleri ziyaret ederiz." diye konuştu.

Keleş ve Demirbaş, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, burada görevi başında bulunan polis, jandarma ve sağlık personeli ile bayramlaştı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan şehit piyade er Ali Gergin'in babası ve Kıbrıs gazisi Ramazan Gergin'i ziyaret eden Keleş ve Demirbaş, ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Keleş ve Demirbaş, daha sonra diğer şehit ailelerini de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Hastaları da ziyaret eden Keleş ve Demirbaş, kendilerini karşılayan çocuklara oyuncak hediye ederek bayramlaştı.

Ziyaretlere İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan ile kurum müdürleri de eşlik etti.

Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret
Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret
Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret
Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gaziler, şehit yakınları ve huzurevine ziyaret - Haberler
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