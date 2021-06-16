Çubuk'ta "Esenlik Şehri Hayır Çarşısı" açıldı

Çubuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Esenlik Şehir Hayır Çarşısı" açıldı.

Çubuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Esenlik Şehir Hayır Çarşısı" açıldı.

Çubuk Belediyesinin Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının üst katılan oluşturulan çarşıda, ilçedeki yardıma muhtaç ailelere giysi, ayakkabı, oyuncak, tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek malzemeleri gibi yardımlar yapılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmet verilecek mağazada, ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.

Esenlik Şehir Hayır Çarşısı'nın açılışına, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Meclisi üyeleri ve birim müdürleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Demirbaş, mağazanın hizmete girmesi ile ilçede önemli bir boşluğun dolacağını belirtti.

Bir taraftan Belediyenin imkanlarıyla bir taraftan da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giydirileceğini dile getiren Demirbaş, "Bugün açılışını yaptığımız çarşımız sürekli açık kalacak. Vatandaşlarımız alış veriş yapar gibi gelip ihtiyaçlarını buradan temin edebilecekler. Bundan sonra hayırsever ilçe halkımızın da destekleriyle bu hizmetimiz artarak devam edecek. Burada verilen tüm hizmet tamamen ücretsiz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı Esenlik Şehir Hayır Çarşımıza destek olmaya davet ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur." dedi.

Hayır çarşısında engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin de verildiğini hatırlatan Demirbaş, açtıkları çarşıda bay-bayan giyimden oyuncaklarına kadar çok zengin bir ürün çeşidi yer aldığını sözlerine ekledi.

Destek olan ve emek veren herkese teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ise, "Buradan hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunalım. İnşallah bugün bismillah dediğimiz yerin daha da bereketli olması için herkesin desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner