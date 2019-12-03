Çubuk'ta en çok fidan dikenlere ödül verildi

03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:50

Ankara'nın Çubuk ilçesinde en çok fidan diken okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Ankara Hanımelleri Derneği tarafından Kızılay Düğün ve Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, geçen ay Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nde ağaçlandırma alanına yaklaşık bin 500 fidan diken Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine ödül verildi.

Türk Kızlayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, her zaman sosyal faaliyetlerin içerisinde olduklarını ve olmaya davam edeceklerini belirtti.

Ankara Hanımelleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu da Türk Kızılayı ile özverili bir şekilde bu ülkenin ve dünyanın geleceği için fidan diken öğrencileri ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA