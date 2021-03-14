Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı

14.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:44

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin çarptığı iki yaya ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin çarptığı iki yaya ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Mustafa Seçen yönetimindeki 38 SP 395 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kontrolden çıkararak devrildikten sonra kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve yayalar ile araçta bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber ve Batuhan Göktaş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı
Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı
Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı
Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Deniz Çakır Prens Harry Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 20:44:28. #1.15#
title