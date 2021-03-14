Çubuk'ta devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin çarptığı iki yaya ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin çarptığı iki yaya ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Mustafa Seçen yönetimindeki 38 SP 395 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kontrolden çıkararak devrildikten sonra kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve yayalar ile araçta bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber ve Batuhan Göktaş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner