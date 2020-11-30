Çubuk'ta baraja düşen yaralı şahin kurtarıldı
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Çubuk'ta baraja düşen yaralı şahin kurtarıldı

30.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:22

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baraja düşen kızıl şahin, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baraja düşen kızıl şahin, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri devriye görevi sırasında Koyunbaba Baraj Göleti'ne düşen kızıl şahini fark ederek kurtarma çalışması başlattı.

Barajda çırpınırken bulunan yaralı şahin, özel apartlarla sudan çıkarıldı.

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Uzun süre su içinde kalması nedeniyle yorgun düşen ve aç olduğu için güçsüz kalan kızıl şahin, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Çubuk'ta baraja düşen yaralı şahin kurtarıldı
Çubuk'ta baraja düşen yaralı şahin kurtarıldı
Çubuk'ta baraja düşen yaralı şahin kurtarıldı
Çubuk'ta baraja düşen yaralı şahin kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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