Çubuk'ta 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu yapılacak
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Çubuk'ta 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu yapılacak

Çubuk'ta 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu yapılacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu yapılacağı alanı inceledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu yapılacağı alanı inceledi.

Çubuk Belediyesince yapılacak bisiklet yolunun hazırlık çalışmaları başladı. Bisiklet yolunun yapılacağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Söğütözü Deresi kenarında incelemelerde bulunan Demirbaş, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çubuk Millet Bahçesi'nden başlayarak Karakuş Sokak'taki Ömürdede Parkı'na kadar uzanan bisiklet yolunun malzeme ihalesinin yapıldığını belirten Demirbaş, çalışmaların önümüzdeki aydan itibaren başlayacağını söyledi.

Yapılacak çalışmayla hem derenin ıslah edilerek güzelleştirileceğini hem de ışıklandırılacağını anlatan Demirbaş, "Proje kapsamında ilçemizde ilk defa bağımsız 2 bin 400 metre uzunluğunda bisiklet yolumuz olacak. Ayrıca burada yapılacak aydınlatma, yeşillendirme ve alt yapı çalışmalarını yanında derenin her iki tarafına araç yolu ve yürüyüş yolu yapılacak. Ayrıca bisiklet yolunu Ömürdede Parkı ile bütünleştirerek parkı da yeniden revize edeceğiz. Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki yatırımla bölgenin çehresi değişecek. Bisiklet yolumuz inşallah bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girecek." ifadelerini kullandı.

Mahallede yapımı devam eden Ömürdede Kapalı Semt Pazarı çalışmalarını da inceleyen Demirbaş, mahalle sakinleriyle de sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

Çubuk'ta 2 bin 400 metrelik bisiklet yolu yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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