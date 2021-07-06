Çubuk Kaymakamı Keleş Kurban Bayramına yönelik muhtarlarla bir araya geldi
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Çubuk Kaymakamı Keleş Kurban Bayramına yönelik muhtarlarla bir araya geldi

Çubuk Kaymakamı Keleş Kurban Bayramına yönelik muhtarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk Kaymakamı Adem Keleş Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Belediye Zabıta Müdürü Ünal Ayten, Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Karakuş, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Keleş, yaklaşık 20 bin kurban kesimi yapılan ilçede gerekli tedbirler alınmadığında büyük çevre kirliliğinin yaşanacağına işaret ederek, bu yıl denetimlerin artırılacağını ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Kurban Bayramında tüm muhtarların mahallerinde görevlendirileceğini dile getiren Keleş, "Kamu görevlileri vasıtasıyla kontrol ekipleri kurulacak. Bu ekipler her yerde denetim yapacak. Gelişi güzel yerlerde kesim yapan vatandaşlarımızı denetleyecek ve usulüne uygun kesim yapmayan kişilere gerekli cezayı uygulayacaklar. Bu ekip ayrıca atıkları bertaraf etmeden çevreye bırakan kişilerin tespitine yönelik çalışma da yapacak. Atıkları çevreye rastgele bırakanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesilecek." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da ilçede her geçen yıl kurbanlık üretiminin ve satışının arttığını aktardı.

Çevre kirliliği yaşanmaması için tüm ekiplerle sahada olacaklarını aktaran Demirbaş, atıkların bertaraf edildiği noktaların artırılacağını ifade etti.

Demirbaş, kurallara uyan tüm işletme sahiplerine teşekkür ederek, "Görevimiz kurban kesim tedbirlerini en iyi şekilde uygulamak." diye konuştu.

Toplantı sonunda Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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