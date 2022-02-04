Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan 2021 değerlendirmesi

ÇUBUK, ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2021'de başkanlığınca yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Belediye Başkanı Demirbaş, yaptığı açıklamada, 2019'da göreve başladığını anımsatarak 2 yılı aşkın bir süredir Çubuk Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirtti.

Bu süreçte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer olumsuzluklara rağmen mazeret üretmeden çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Standart belediyeciliğin dışında insan odaklı hizmet üreten belediyeciliği yürüttüklerini dile getiren Demirbaş, "Bu düşünceyle çok önemli yatırımlara imza attık. Bir yılda toplam değeri 10 milyar lira olan 17 kilometre sıcak asfaltı yollarımıza serdik. Bizim anlayışımızda sonuç odaklı çalışmak ve hizmet üretmek var. Bu nedenle hep çalışmaya odaklandık ama eleştirileri de dikkate alarak özellikle sosyal medyada yoğunlaşarak hizmetlerimizi halkımıza göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Bir yılda yapılanlara değinen Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Köprü genişletme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yaptık. İlçe merkezinde yeni 7 park yaparken, 3 parkı da yeniden revize ettik. İlk defa tarımı desteklemek için 100 bin sebze fidesi üreterek çiftçilerimize ücretsiz hediye ettik. Dua alan projelerimizden sosyal yaşamı desteklemek amacıyla engelsiz yaşam merkezini hayata geçirdik. Bir taraftan eğitime destek olurken, diğer taraftan ise spora destek verdik. İlçemizde ilk defa yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksini hayata geçiriyoruz. İstihdam sorununu çözmek amacıyla Yazır Sanayi Bölgemizdeki yeni fabrikalar AR-GE ve test merkezi gibi yatırımları Çubuk'a kazandırdık."