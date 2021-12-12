Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, evinde ziyaret ettiği öğrenciye bağlama hediye etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, geçen hafta evinde ziyaret ettiği Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesinde Uçak Teknolojileri bölümünde eğitim gören Taha Ecder'e bağlama hediye etti.

Taha Ecder'e hediyesini Çubuk Belediyesi Özel Kelem Müdürü Rıdvan Doğan teslim etti.

Taha Ecder, sazıyla aşıklık geleneğini sürdürmek istediğini belirterek, Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür etti.

Demirbaş, ayrıca Ecder'in ev arkadaşı Ömer Arısoy'un arızalı olan gitarını da tamir ettirdi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gençlerin spor ve sanatla ilgilenmelerinin büyük önem taşıdığını aktararak, şöyle dedi:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ne yapsak azdır. Onlar duymuş olduğumuz sevgi her şeyin üstündedir. Gençlerle birlikte zaman geçirmek, onlara destek olmak bizlere mutluluk veriyor. İnşallah Taha kardeşimizin bu aşıklık geleneğini ve kültürünü en iyi şekilde devam ettirmesine katkımız olur. Ömer kardeşimizde gitarıyla en güzel şekilde müzik hayatını en iyi şekilde devam ettirir."

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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