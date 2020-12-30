Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Demirbaş, "Haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele"', "'Spor"' kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışı" ve "Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların bir birinden çok değerli ve güzel olduğunu kaydeden Demirbaş, "Fotoğrafları seçmede epey zorlandık. Hepsi bir birinden anlamlı ve çok güzel fotoğraflar. Bu güzel fotoğraflarından dolayı AA'nın foto muhabirlerine teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner