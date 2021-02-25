Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, millet bahçesi inşaatını inceledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 52 bin metrekare alana kurulan Çubuk Millet Bahçesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 52 bin metrekare alana kurulan Çubuk Millet Bahçesi'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma koordinatörü Uğur Güven'den çalışmalar hakkında bilgi alan Demirbaş, millet bahçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinin arkasına kurulduğunu aktardı.

Projede millet kıraathanesi, kütüphane, spor alanları ve sosyal donatı alanların yer alacağını ifade eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bitki ve peyzajıyla sadece ilçemizde değil Ankara'ya da yeni bir soluk getirecek millet bahçemizin çalışmaları başladı. Millet bahçemiz İnşallah 200 gün içerisinde tamamlanacak. Yaklaşık 52 bin metrekare alanda yapılacak. Yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, koşu ve yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönül rahatlığıyla koşup oynayabileceği oyun alanları, ilçemizin ekonomik değerlerinden vişne bahçesi, yöresel ürünler pazarı ve çiçekli bitkiler ile vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği çok güzel bir yaşam alanı olacak. Vatandaşlarımızın her daim ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçemizde tema bahçeleri, futbol, basketbol, voleybol sahası ile tenis kortu gibi spor alanlar da yer alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner