Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi
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Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

25.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:35

Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

İSTANBUL - Bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia eden 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi
Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi
Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi
Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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