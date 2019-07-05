CÜ Vakfı Okulları ve CÜSEM arasında "Eğiticinin Eğitimi" protokolü imzalandı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ve Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) arasında "Eğiticinin Eğitimi" kursu protokolü imzalandı. Düzenlenen protokolle CÜSEM tarafından Vakıf Okullarında eğitim veren eğitimcilere yönelik, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve birebir öğretim, yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) binasında düzenlenen programa Rektör Danışmanı ve CÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha Biçer ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucu Müdürü Ferudun Bozyiğit de katıldı. CÜ Vakıf Okulları Kurucu Müdürü Bozyiğit, burada yaptığı konuşmasında Sivas'ta eğitim konusunda bir çok ilke imza attıklarını ifade ederek "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) ile bu bugün güzel bir anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız protokolle eğitim kurumlarımızda eğitim veren hocalarımıza CÜSEM aracılığıyla eğiticinin eğitimi kursunu düzenlemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Rektör Danışmanı ve CÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Enis Baha Biçer ise "Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın göreve gelmesinden bu yana kesintisiz 'herkes için eğitim' sloganıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çok farklı branşlarda farklı kurslarımız var. Yüzme kursundan, yabancı dil eğitimine, bilirkişi kursundan, eğiticinin eğitimi kursuna kadar birçok dalda Sivas ve çevre illere hizmet veriyoruz. Çinli yazar diyor ki: 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan eğitin.' Bu düsturla eğiticinin eğitimi en önemli sertifika programlarımızdan birisidir. Eğiticinin eğitimi kursunu üniversitemizde yaklaşık 150 hocamıza verdik. Kursiyerlerimiz içeresinde emekliliği gelmiş profesörler de var, henüz akademik camiaya yeni adım atmış yirmili yaşlarda hocalarımız da var. Bugün ise ilimizde faaliyet gösteren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okullarının kıymetli eğitmenlerini bu doğrultuda bir eğitime tabi tutacağız. Eğiticinin eğitimi kursu programı toplamda 45 saatten oluşuyor. Özel kurumlarda eğitmen olarak yetişen insan kaynakları çalışanları, serbest eğitmenler, kamu kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler, iş yeri uzmanları ve iş yeri hekimleri bu sertifikaya sahip olduklarında eğitmen unvanıyla hizmet verebilirler" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol imza töreni gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA