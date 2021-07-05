CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak, ücreti ne kadar? CS:GO dev güncelleme geldi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak, ücreti ne kadar? CS:GO dev güncelleme geldi!

CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak, ücreti ne kadar? CS:GO dev güncelleme geldi!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

CS:GO'ya geçtiğimiz ayda gelmiş olan güncelleme ile oyunda rütbeler ve Seçkin Durum Yükseltmesi ile ilgili değişiklikler yapıldı. Oyuncu kitlesinde büyük değişikliklere neden olan güncellemede rekabetçi maçlarda bir değişikliğe gidildi. Peki bu gelen değişiklikler neler ve kimleri ilgilendiriyor? Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak? Ücreti ne kadar?

CS:GO oynayanlar oyun hakkında yeni gelişmeleri takip ediyor. Son olarak gelen yeni güncelleme ile Seçkin Durum Yükseltmesi'ne sahip olmayanlar bazı özelliklere erişemezken oyuna yeni dercesiz oyun modları da eklendi. Bunun yanı sıra oyuna yeni yazılımsal değişikler de geldi. Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak? Ücreti ne kadar? İşte detaylar...

SEÇKİN YÜKSELTMESİ OLMAYANLAR DERECELİ MAÇLARA GİREMEYECEK

Seçkin Durum Yükseltmesi'ne sahip olmayan hesaplar için oyuna büyük yenilikler geldi. Bundan böyle artık Seçkin Durum Yükseltmesi'ne sahip olmayan hesaplar dereceli maçlara giremeyecek, rütbe atlayamayacak, fazladan rütbe TP'si eşyalarını etkinleştiremeyecek ve hizmet madalyalarını elde edemeyecekler. Tüm bu özelliklere erişebilmek için ise Steam üzerinden 123 TL olan Seçkin Durum Yükseltmesi satın almanız gerekiyor.

CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak? CS:GO dev güncelleme geldi! Ücreti ne kadar?

YENİ DERECESİZ OYUN MODLARI GELDİ

Oyuna bir de yeni derecesiz oyun modları geldi. Bu oyun modları normalde dereceli modlar olan Rekabetçi, Yoldaş ve Tehlikeli Bölge'nin derecesiz versiyonu olarak oyuna geldi. Bu modlar Özellikle Seçkin Durum Yükseltmesi olmayan ve derceli maçlaragiremeyen hesaplar için ideal oyun modlarıdır. Ama bu modlarda dereceli oyun modlarındaki gibi rütbe atlanamayacaktır.

VSCRIPT

Yönlü sınır kutuları çizebilmek için "DebugDrawBoxAngles" eklendi. Kullanım: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent. GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);

Mevcut yönünü hesaba katan bir varlığın eksen hizalı sınır kutusunu döndüren "GetBoundingMinsOriented" ve "GetBoundingMaxsOriented" işlevleri eklendi.

CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak? CS:GO dev güncelleme geldi! Ücreti ne kadar?

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Oyundaki güncellemelerden biri de hazırlık modu ileilgili.Bundan böylehazırlık modu rekabetçi eşleştirmeden çıkarıldı ve yerine derecesiz eşleştirme eklendi. Son olarak iseAtölye'ye "İçe Aktar" butonu eklendi. Bu, bir .tga dosyasını .vtf dosyasına dönüştürme olanağı sağlar. .tga dosya adında "_normal" ibaresi yer alıyorsa dönüştürülmüş .vtf dosyası "normal" işaretiyle derlenir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı İbrahim Selim Selin Şekerci
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak, ücreti ne kadar? CS:GO dev güncelleme geldi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 11:49:55. #1.13#

title