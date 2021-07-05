CS:GO Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak, ücreti ne kadar? CS:GO dev güncelleme geldi!

CS:GO'ya geçtiğimiz ayda gelmiş olan güncelleme ile oyunda rütbeler ve Seçkin Durum Yükseltmesi ile ilgili değişiklikler yapıldı. Oyuncu kitlesinde büyük değişikliklere neden olan güncellemede rekabetçi maçlarda bir değişikliğe gidildi. Peki bu gelen değişiklikler neler ve kimleri ilgilendiriyor? Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak? Ücreti ne kadar?

CS:GO oynayanlar oyun hakkında yeni gelişmeleri takip ediyor. Son olarak gelen yeni güncelleme ile Seçkin Durum Yükseltmesi'ne sahip olmayanlar bazı özelliklere erişemezken oyuna yeni dercesiz oyun modları da eklendi. Bunun yanı sıra oyuna yeni yazılımsal değişikler de geldi. Rekabetçi maçlar ücretli mi olacak? Ücreti ne kadar? İşte detaylar...

SEÇKİN YÜKSELTMESİ OLMAYANLAR DERECELİ MAÇLARA GİREMEYECEK

Seçkin Durum Yükseltmesi'ne sahip olmayan hesaplar için oyuna büyük yenilikler geldi. Bundan böyle artık Seçkin Durum Yükseltmesi'ne sahip olmayan hesaplar dereceli maçlara giremeyecek, rütbe atlayamayacak, fazladan rütbe TP'si eşyalarını etkinleştiremeyecek ve hizmet madalyalarını elde edemeyecekler. Tüm bu özelliklere erişebilmek için ise Steam üzerinden 123 TL olan Seçkin Durum Yükseltmesi satın almanız gerekiyor.

YENİ DERECESİZ OYUN MODLARI GELDİ

Oyuna bir de yeni derecesiz oyun modları geldi. Bu oyun modları normalde dereceli modlar olan Rekabetçi, Yoldaş ve Tehlikeli Bölge'nin derecesiz versiyonu olarak oyuna geldi. Bu modlar Özellikle Seçkin Durum Yükseltmesi olmayan ve derceli maçlaragiremeyen hesaplar için ideal oyun modlarıdır. Ama bu modlarda dereceli oyun modlarındaki gibi rütbe atlanamayacaktır.

VSCRIPT

Yönlü sınır kutuları çizebilmek için "DebugDrawBoxAngles" eklendi. Kullanım: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent. GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);

Mevcut yönünü hesaba katan bir varlığın eksen hizalı sınır kutusunu döndüren "GetBoundingMinsOriented" ve "GetBoundingMaxsOriented" işlevleri eklendi.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Oyundaki güncellemelerden biri de hazırlık modu ileilgili.Bundan böylehazırlık modu rekabetçi eşleştirmeden çıkarıldı ve yerine derecesiz eşleştirme eklendi. Son olarak iseAtölye'ye "İçe Aktar" butonu eklendi. Bu, bir .tga dosyasını .vtf dosyasına dönüştürme olanağı sağlar. .tga dosya adında "_normal" ibaresi yer alıyorsa dönüştürülmüş .vtf dosyası "normal" işaretiyle derlenir.