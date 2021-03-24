CS:GO rekabetçi maç kazandıran en iyi 10 konsol kodu

Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürülen Counter Strike Global Offensive (CS:GO), rekabetçi maçlarında oyuncuların oyun içi perfromansını arttırmaları için gerekli en iyi 10 konsol kodunu sizler için derledik... İşte, CS GO konsol kodları!

CS:GO'da dünya çapında tanınan profesyonel oyuncular bile konsol kodlarını kullanıyor. Ne kadar iyi yetenekli olunursa olunsun temel detaylar oyun içi rekabeti etkileyen en önemli faktör. Oyunun "Ayarlar" menüsünden "Geliştirici Konsolunu Etkinleştir" değişkenini "Evet" şeklinden ayarlayarak konsola yazacağınız kodlar oyun performansınızı üst seviyeye taşıyacak. İşte rekabetçi maçlarında daha üstün bir performans sergileminizi sağlayacak 10 konsol kodu...

CS:GO REKABETÇİ KONSOL KODLARI

1) FPS Ayarlama ( fps_max X )

Yukarıda parantez içine yazmış olduğumuz kodda ki X kısmını bilgisayarınızın kapasitesine uygun bir şekilde değiştirip konsolo yapıştırıp enter tuşuna tıklayın. X değerini 0 yaparak FPS sınırını kaldırabilirsiniz.

2) Radarın tamamını görmek ( cl_radar_always_centered 0 )

Yukarıda parantez içine yazmış olduğumuz kodu konsola yazıp enter'a tıkladıktan sonra radarın tamamını görüyor olacaksınız.

3) Daha fazla bilgi ( cl_disablefreezecam 1 )

Yukarıda parantez içine yazmış olduğumuz kodu kullanarak öldükten sonra 4 saniye daha sizi öldüren oyuncuyu izleyebilir ve takım arkadaşlarınızla bu bilgiyi paylaşabilirsiniz.

4) Takım arkadaşlarınızı duvarın arkasından ekipmanlarıyla görün ( +cl_show_team_equipment )

+cl_show_team_equipment kodu ile takım arkadaşlarınızı duvarın arkasından sahip oldukları ekipmanlar ile görebilirsiniz.

5) Mermi, bomba ve kan izlerini silin ( bind caps lock +speed; r_cleardecals )

Parantez içine yazmış olduğumuz kodu kullanarak CAPS LOCK tuşu ile haritada ki kan, mermi ve bomba izlerini yok edebilirsiniz. Bu durum size avantaj kazandıracaktır.

6) Rakibinizi duvardan vurduğunuz da ses gelsin ( snd_headphone_pan_exponent 2 )

snd_headphone_pan_exponent 2 kodunu kullanarak rakiplerinizi duvardan vurduğunuz da ses gelmesini sağlayabilirsiniz.

7) Bombayı görün ( bindtoggle g gameinstructor_enable )

Rakibinizi bombayı sis bombası ile kamufle ettiğinde veya bombayı bulamadağınız zamanlarda imdadınza bu kod yetişiyor. Yukarıda ki kodu kullanarak bombanın yerini her daim görebilirsiniz.

8) Karanlık bölgeleri aydınlatın ( mat_monitorgamma 1.6 )

mat_monitorgamma 1.6 tuşu ile haritanın karanlık bölgelerini aydınlatıp düşmanlarınızı daha iyi görebilirsiniz.

9) Düşük ping için en yakın sunucuya bağlanın ( mm_dedicated_search_maxping 65 )

mm_dedicated_search_maxping 65 kodunu kullanarak size en yakın sunucuya bağlanıp daha düşük ping değerine sahip olabilirsiniz.

10) Trolleyenleri susturun ( voice_scale 0.4 )

voice_scale 0.4 kodu ile takımınız da çok konuşup dikkat dağıtanların sesini azaltabilir ve dikkatinizin dağılmamasını sağlayabilirsiniz.