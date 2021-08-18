Crysis Remastered üçlemesinin karşılaştırma fragmanı yayınlandı!

Geliştirici Crytek, kısa süre önce Crysis Remastered üçlemesinin Xbox Series X versiyonunda yer alacak grafiksel iyileştirmeleri gösteren bir karşılaştırma videosu yayınladı.

Yeni bir Crysis Remastered Trilogy fragmanı, üçlemenin Xbox 360 ve Xbox Series X sürümleri arasındaki grafiksel iyileştirmeleri ortaya çıkarıyor. Geliştirici Crytek, geçtiğimiz Haziran ayında Crysis üçlemesinin remaster'ını duyurdu ve bu üç oyunu da yıl içinde piyasaya sürülmek üzere tek bir pakette toplama sözü verdi.

Crysis, Crysis 2 ve Crysis 3'ün remaster'larını içeren paket, PC ve konsollar için bu sonbaharda çıkacak.

Crysis Remastered Trilogy'nin yeni fragmanı, Xbox 360 günlerinden bu yana oyun deneyimlerinin nasıl geliştiğini gösteren bir karşılaştırma videosu sunuyor. Xbox Series X versiyonu 90 saniyelik bir görünüm sırasında, baştan sona parlayan ışın izleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Beraberlik mesafesi de oldukça ciddi bir iyileştirme aldı; aynı şey üçlemenin ışıklandırma ve parçacık efektleri için de geçerli gibi görünüyor.