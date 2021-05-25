Crusader Kings III DLC'si olan The Royal Court açıklandı
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Crusader Kings III DLC'si olan The Royal Court açıklandı

Crusader Kings III DLC'si olan The Royal Court açıklandı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Paradox Interactive, Crusader Kings III için genişleme paketi olan The Royal Court'u oyunseverlere duyurdu.

Oyunseverlerin merakla beklediği Crusader Kings III genişlemesi The Royal Court sonunda açıklandı. Oyunun çıkış tarihi açıklanmazken oyuna ait bilgiler haberimizde.

CRUSADER KINGS DLC'Sİ TANITIM YAZISI

Tebaan sana şikâyetleriyle geldiğinde nasıl bir hükümdar olacaksın? Dünyanın en büyük sarayını kurmak tebaanı memnun edebilir ve karşına ilginç insanlar çıkarabilir ama aynı zamanda hâlinden memnun olmayan maiyetinin sana ulaşacağı bir ortam da yaratmış olur. Krallığında bulanık suları durultacak kararlar al, bir yandan da şaheserlerden ve kutsal eserlerden oluşan koleksiyonunla ziyaretleri hayrete düşür.

Crusader Kings III'ün Royal Court genişletmesi krallık veya imparatorluğundaki karakterlerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunmanın yanı sıra daha büyük bir dinamizm ve tarihî akışkanlık ekleyerek oyunun kültürel sistemine büyük değişiklikler getiriyor.

Crusader Kings III: Royal Court'un bazı özellikleri:

TAHT ODASI

Kraliyet sarayının görsel temsili, hanedanlığının geçmişten gelen tüm görkemini ve prestijini yansıtacak.

GÖRÜŞMELER

Kraliyet kararı için sorunlarıyla sana gelen tebaanla ve maiyetinle etkileşim kur.

İHTİŞAM

Daha süslü aksesuarlar ve daha iyi yemeklerle sarayında yaşam kalitesini yükselt, hem de bu şekilde rakiplerinin hayranlığını kazan ve daha üst zümrelerden ziyaretçiler ağırla.

YARATICI KİŞİLER

Yetenekli ressamlar, zanaatkârlar ve düşünürler yeni projeler üzerinde çalışarak sarayına hazineler ve yapıtlar kazandırabilir.

MELEZ KÜLTÜRLER

Topraklarının çok kültürlü niteliğinden en iyi şekilde yararlanarak hakimiyetin altındaki nüfusa ve coğrafyaya uygun yeni bir yaşam biçimi geliştir.

KÜLTÜREL FARKLILIK

Geleneksel kültüründen kop, bu kültürü hedeflerine daha uygun yeni bir kültüre dönüştür.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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