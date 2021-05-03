CREW Espor FIFA kadrosunu duyurdu!

Crew Espor FIFA'ya adım attı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan CREW Espor FIFA kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyurdu.

Organizasyon, FIFA kadrosu ile gelecek dönemde "Türkiye Espor PRO-CLUB Ligi"nde mücadele edecek. Organizasyonun anlaştığı FIFA kadrosu ise şu şekilde:

Sertan "TSERTANT" Tınaztepe (Kaleci)

Ramazan Atakan "MASQUELAN" Uysal (Defans)

Baki Eren "BAKIEREN" Çapkın (Sol Bek)

Umut "RYUNKUN" Sarıkaya (Defans)

Batuhan "KINGNOTHING" Sıvacı (Defans) (Kaptan)

Sezer "BARUTKAYA" Kaya (Sol Bek)

Halil Emre "WAZZA" Albayrak (Sağ Bek)

Sefa "BONDYE" Duman (Defans)

Görkem "NOTORISCHE" Tarım (Defansif Orta Saha)

Emre "OXYGENWASTE" Saraçoğlu (Defansif Orta Saha)

Suat "RICKYTAS" Kıyar (Oyun Kurucu)

Hakan "ROSJOURNO" Özuşaklı (Orta Saha)

Mert "EGOISTA10" Adnan (Orta Saha)

Ataberk "ATBEKIR" Ay (Forvet)

İsmet Akın "ELSWRY" Akın (Forvet)

Süleyman "SHIFT" Mutlu (Forvet)

Playerbros ekibi olarak FIFA'ya hoş geldiniz diyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz!

Kaynak: Playerbros