Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
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Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu

SpaceX şirketi tarafından, Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen 2 Amerikalı astronot, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı.

31.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:08

SpaceX ve NASA ortaklığında, 2 Amerikalı astronot Crew Dragon adlı uzay mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderildi. Tahmini olarak 17.30'da hedefine ulaşacak roketteki 2 astronot ilk görüntülü mesajını paylaştı.

YOLCULUK 19 SAAT SÜRECEK

SpaceX ve NASA ortaklığında, ABD topraklarından 9 yıl aranın ardından ilk defa uzaya astronot gönderildi. Türkiye saatine göre dün saat 22.22'de havalanan uzak mekiğinin 19 saatlik yolculuk sonrası bugün saat 17.30'da Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşması bekleniyor.

Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu

YÖRÜNGEDEN İLK GÖRÜŞME

Ayrıca özel bir şirketin de ilk defa uzaya astronot göndermesi özelliğini taşıyan bu görevdeki astronotlardan ilk görüntü geldi. Dünya yörüngesindeki astronotlar gerçekleştirdikleri görüntülü görüşmede kapsüllerinin adını açıkladı.Doug Hurley ve Bob Behnken adlı astronotlar görüntülerde Endeavour adlı kapsüllerinin içerisini de gösterdi.

Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu
Crew Dragon'daki astronotlar yörüngeden ilk görüntülü bağlantıyı kurdu

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