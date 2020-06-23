Crash Bandicoot 4: It's About Time Resmi Olarak Duyuruldu
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Crash Bandicoot 4: It's About Time Resmi Olarak Duyuruldu

Eğer Crash Bandicoot serisinin hayranıysanız, size güzel bir haberimiz var. Sevimli karakterimiz yepyeni bir macera ile geri dönecek. Crash Bandicoot 4: It's About Time, Activision ve Toys For Bob tarafından duyuruldu.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Resmi Olarak Duyuruldu
23.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:58

Eğer Crash Bandicoot serisinin hayranıysanız, size güzel bir haberimiz var. Sevimli karakterimiz yepyeni bir macera ile geri dönecek. Crash Bandicoot 4: It's About Time, Activision ve Toys For Bob tarafından duyuruldu.

Crash Bandicoot Geri Dönüyor!

PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan yeni oyun, 2 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Hikaye olarak orijinal üçleme için bir devam niteliği taşıyacak olan Crash Bandicoot 4: It's About Time, Neo Cortex, Dr. N. Tropy ve Uka Uka'nın uzak bir gezegende mahsur kalmalarından sonrasında başlayacak. Yer ve zaman kavramında devasa bir boşluk açarak kaçmayı başaran üçlü, çoklu evrene egemen olmak amacındadırlar.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, orijinal üçlemedeki oynanış sistemini korurken görsel gelişim, duvarda koşma, raylarda kayma ve ipte sallanma gibi yeni oynanış mekanikleri ve modern ile eski tarz görünüm arasında geçiş yapma seçeneği sunacak. Buna ek olarak, senaryo boyunca boşluk ve zamanın koruyucusu olup da gerçekçiliğin kurallarını bozarak tehlikeli engelleri aşmanın farklı yollarını sunan dört kuantum maskesini de keşfetmek durumunda olacaksınız.

Duruma göre başta Crash veya Coco olmak üzere, Neo Cortex dahil yeni karakterleri yöneteceğiniz hikaye boyunca, devasa düşmanlar da sizleri bekleyecek. Bu savaşlarda, kuantum maskelerini kendi avantajınıza kullanmanız mümkün olacak.

Crash Bandicoot 4: It's About Time için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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