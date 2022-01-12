Covidde ses kısıklığı olur mu?
Koronavirüs son günlerde vaka sayılarındaki artışla tedirginliğe neden olurken vatandaşlar omicron varyantı sonrası covid belirtilerini araştırmaya başladı. Konu hakkında detaylar araştırılırken Covidde ses kısıklığı olur mu merak edildi.
Koronavirüs, gösterdiği belirtiler ile enfekte olan kişilerde şüpheye yol açarak tedaviye yöneltiyor. Farklı farklı belirtiler gösteren çivdin ses kısıklığına yol açıp açmadığı da merak ediliyor. Peki, Covidde ses kısıklığı olur mu?
GENEL BELİRTİLER
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar:
Ateş
Öksürük
Yorgunluk
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Daha seyrek görülen semptomlar:
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Ağrı ve sızı
İshal
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Gözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı
Göğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.
Vakaların 75 bine dayanması sonrası okullar erken kapanacak mı? Bakan Özer merak edilen soruyu yanıtladı
Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktıracağı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Yeni aşı mart ayında geliyor
Haberler.com - Gündem