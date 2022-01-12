Koronavirüs, gösterdiği belirtiler ile enfekte olan kişilerde şüpheye yol açarak tedaviye yöneltiyor. Farklı farklı belirtiler gösteren çivdin ses kısıklığına yol açıp açmadığı da merak ediliyor. Peki, Covidde ses kısıklığı olur mu?

GENEL BELİRTİLER

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

En yaygın semptomlar:



Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

Göğüs ağrısı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.

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