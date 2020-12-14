Covid aşısı: Erciyes Üniversitesi rektörü bu ay 2. faza geçilebileceğini açıkladı
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BBC

Covid aşısı: Erciyes Üniversitesi rektörü bu ay 2. faza geçilebileceğini açıkladı

14.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:51
Covid aşısı: Erciyes Üniversitesi rektörü bu ay 2. faza geçilebileceğini açıkladı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının 1. faz deneylerinde ikinci dozlamanın bugün tamamlandığını açıkladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının 1. faz deneylerinde ikinci dozlamanın bugün tamamlandığını açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Çalış, "Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi" dedi.

Çalış, bu ay içinde 2. faza geçmeyi planladıklarını belirtti.

Aşının insanlı deneyleri Kasım başında 44 gönüllüyle başlamıştı.

DHA, 2. fazda 200 gönüllünün aşılanmasının planlandığını aktarıyor.

Üniversite içindeki reklam panolarına verilen ilanlarla aşı çalışmaları için gönüllüler aranmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu aşıyla ilgili paylaştığı bilgilerde aşının inaktif virüs aşısı olduğunu söylemişti.





Nasıl onay alacak?

Türkiye'de tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması, depolanması, ithalatı ve piyasaya arzı ile ilgili kural ve standartlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirleniyor.

Bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak da bu kurumun sorumluluğunda.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, aşılar ilk olarak uluslararası akredite Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve TİTCK laboratuvarları tarafından incelenecek.

Bu incelemelerde yapılan güvenlik testleri sonuçları ve faz 3 çalışmalarının erken sonuçları yine TİTCK tarafından değerlendirilecek.





Laboratuvar sonuçlarının TİTCK tarafından güvenilir ve Türkiye standartlarına uygun bulması halinde aşıya erken kullanım izni verilecek ve aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecek.

BBC Türkçe'nin bilgi aldığı TİTCK yetkilisi ise Covid-19 aşılarında hangi güvenlik prosedürlerinin işleneceği konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Önce kime yapılacak?

Bilim Kurulu'nun planına göre ilk aşamada "sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler" aşılanacak.

İkinci aşamada "riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler" ile "50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler" aşılanacak.

Üçüncü aşamada "50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler ve ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar" aşılanacak.

Son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm vatandaşlar aşılanacak.

Covid aşısı: Erciyes Üniversitesi rektörü bu ay 2. faza geçilebileceğini açıkladı
Covid aşısı: Erciyes Üniversitesi rektörü bu ay 2. faza geçilebileceğini açıkladı
BBC

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