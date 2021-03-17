Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, İngiltere'nin AB'ye aşı ihraç etmediği takdirde kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise Von Der Leyen'e cevap vererek, AB'yi verdiği taahhütlere uymaya çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, Reuters haber ajansına verdiği demeçte Von Der Leyen'in sözlerinin açıklama gerektirdiğini söyledi.

Raab, "Sözleşmelere saygı gösterilmesini bekliyoruz. Açıkçası bu konuşmayı yaptığımıza şaşırdım" diye konuştu.

'İhracatta karşılıklılık ve orantılılık görmek istiyoruz'

Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyen Von Der Leyen, Covid-19 aşısı ihracatında karşılıklılık ve orantılılık görmek istediklerini söyledi.

İhracatta bu dengenin sağlanmaması durumunda kendilerinin aşı ihracatını kısıtlayabileceğini söyleyen Von Der Leyen "AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir" diyerek de İngiltere'yi işaret etti.

AB'nin aşı ihracatında İngiltere'nin bir numaralı ülke olmasına rağmen, hiçbir AstraZeneca aşısının İngiltere'den AB'ye gelmediğini söylediğini belirten von Der Leyen, AB'nin "yüzyılın kriziyle" karşı karşıya olduğunu ve tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarına AB'de üretilen aşıların aşı üreten diğer ülkelere ihraç edilmesine yönelik bir açıklama yapmanın zor olduğunu vurgulayan Von Der Leyen, buna karşın AB'ye neredeyse hiçbir aşının gelmediğini belirtti.

Karşılıklılık konusunun altını çizen Von Der Leyen, "Bunda net olmak istiyorum. Durum değişmezse, aşı üreten ülkelere onların açık sözlülük seviyelerine göre nasıl ihracat yapılacağını düşünmemiz gerekecek" diye uyardı.

'33 ülkeye 41 milyon doz aşı ihraç ettik'

Von Der Leyen, AB'nin son altı hafta içerisinde 300'den fazla ülkeden aşı talebi aldıklarını ve bunlardan yalnızca birini reddettiklerini ve 33 ülkeye 41 milyon doz aşı ihraç ettiklerini aktardı.

"Bu, Avrupa'nın uluslararası işbirliğini yürütmeye çalıştığını gösteriyor" diyen Von Der Leyen, İngiltere'ye yapılan ihracatın da 10 milyon doz aşı olduğunu söyledi.

AB'den İngiltere'ye ihraç edilen aşıların büyük çoğunluğu, Pfizer'in Avrupa'daki tesislerinden yapıldı.

AB'de ayrıca İtalya, Avustralya'ya gönderilecek 250 bin Oxford/AstraZeneca aşısının ihracatını engelledi.

Von der Leyen, BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının bloğa karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak AstraZeneca'nın taahütlerine uymadığını söyledi.

Ayrıca Von Der Leyen, ABD ile aralarında bir aşı alışverişi olmadığını da söyledi.

Öte yandan İngiliz hükümeti ise aşı bileşenlerine veya üretimi yapılmış aşı dozlarına yönelik herhangi bir ihracat yasağı koymadığını birçok kez belirtti.

Ancak Oxford/AstraZeneca'nın Staffordshire ve Oxford'daki tesislerde üretilen aşı dozlarının önce İngiltere'ye tedarik edilmesini sağladı.