Covid: ABD'de karantina süreleri kısaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) belirti göstermemesine karşın koronavirüs testleri pozitif çıkanlar ve hastalık geçirenlerle temas edenler için tavsiye edilen karantina süresi 10 günden beş güne düşürüldü.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), karantina süresinin ardından devam eden 5 günde maske takılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu tavsiye kararları bir zorunluluk arz etmiyor. Ancak pek çok işyeri ve yetkili bu tavsiyelere uyuyor.

Artan Covid 19 vakaları geçtiğimiz hafta sonu ülke çapındaki seyahatlerde kaosa neden olmuştu.

CDC, karantina süresindeki değişikliğin bilimsel gelişmeler ışığında alındığı belirtti ve vakalardaki bulaşıcılığın genellikle hastalığın erken evresinde gerçekleştiğini aktardı.

Covid 19 bulaşmış kişilerle temaslı olanlar için de karantina süresinde değişikliğe gidildi.

Daha önce henüz hatırlatıcı doz aşı olmamış ya da hiç aşılanmamış kişilerin temaslı olması durumunda tavsiye edilen 10 günlük karantina süresi de 5 güne düşürüldü.

CDC tarafından bu senaryodaki kişilere, karantina sonrasındaki 5 gün boyunca her ortamda maske takmaları tavsiye edildi.

Hatırlatıcı doz aşı olmuş temaslı kişilerin ise karantinaya alınmalarına gerek duyulmadığını belirten CDC, bu kişilerin buna karşılık 10 gün boyunca maske takmaları gerektiğini belirtti.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yayımlanan basın açıklamasında, değişikliklerin "insanların günlük yaşamlarına güvenle devam etmelerini sağladığını" ifade etti.

Walensky, "Virüsün bulaşmasını önleme en iyi seçeneğimiz: Aşı olun, hatırlatıcı dozuzunu da olun, kapalı alanlarda maske takın ve de bir ortama girmeden önce test yapın" dedi.

Omicron, ABD'deki baskın varyant durumunda. Ülke genelinde son iki gün içerisinde günlük 200 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi.

Başkan Joe Biden sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Eyalet valileriyle gerçekleştirdiği toplantıda "Test yaptırmanın ne kadar zor olduğunu görmek, yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor" diye konuşan Biden, koronavirüs testlerinde yaşanan sıkıntıları giderme taahaddünde bulundu.

Ayrıca New York'ta dün itibarıyla aşı olmamış 12 yaş üstü çocuklar kapalı mekanlara giremeyecek. New York ayrıca ABD'de, tüm özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getiren ilk kent oldu.

CDC'nin Covid-19 testleri pozitif çıkan ya da temaslı kişiler için tavsiyeleri şu şekilde:

Covid-19 testi pozitif çıkarsa:

Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerle temaslı olunursa:

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