Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı
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Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı

25.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:40
Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı. İngiltere'den ülkeye gelen 5 kişide yeni Kovid-19 türü tespit edildi. Japonya ile birlikte mutasyonun sıçradığı ülke sayısı dokuza yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya genelinde 1 milyon 751 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'de virüsün yeni bir türü tespit edildi. Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan yeni Kovid-19 türü, bir ülkeye daha sıçradı. Japonya'da Kovid-19'un mutasyonu ilk kez doğrulandı.

5 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Güney Afrika ve İngiltere'de görülen ve daha fazla bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19'un yeni türünün Japonya'da ilk kez doğrulandığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura yerel saatle bu gece 21.00 sularında düzenlediği basın toplantısında İngiltere'den ülkeye döndüğü tespit edilen 5 kişide mutasyon koronavirüse rastlandığını açıkladı. Havaalanı karantina istasyonlarında yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç veren 5 kişiden alınan örneklerin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne gönderildiği öğrenilirken, yapılan analizler sonucunda mutasyona uğramış Kovid-19 varyantını taşıdıklarının belirlendiği kaydedildi.

21 Aralık'ta Japonya'ya gelen 5 kişiden 2'sinin Haneda Havaalanı, 3'ünün ise Kansai Uluslararası Havalimanı'dan ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

JAPONYA'DA RASTLANMAMIŞTI

Mutasyon Kovid-19'un yeni Japonya'da ilk etapta rastlanmamış, Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne göre, ülkemizde böyle bir virüs doğrulanmadı. Sağlık bakanlığı İngiliz hükümetiyle yakın bilgi alışverişinde bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Japonya hükümeti geçtiğimiz Perşembe günü ise İngiltere'den iş veya eğitim gibi amaçlarla gelen yabancı uyrukluların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Japonya'da oturma izni olan yabancılar ve Japon vatandaşlarının ise ülkeye girişine izin verileceği belirtilmişti. Son olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, benzer bir seyahat sınırlamasının Güney Afrika için de uygulanacağını duyurmuştu.

9 ÜLKEYE SIÇRADI

Öte yandan, koronavirüsün mutasyona uğrayan türü şu ana kadar İngiltere, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Ukrayna ve Japonya'da tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ATARABASI OSMAN: birinin yaptığı virüsü bulamazsın abi, bulman için ondan daha aptal davranman gerekir, güvenlik açıkları her zaman vardır, çalışan demir pas tutmaz abi
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