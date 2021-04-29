Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de 5 vakaya rastlanan daha bulaşıcı ve daha öldürücü olan Hindistan mutasyonu Avrupa'ya da sıçradı. Fransa'da koronavirüs salgınında Hindistan mutasyonlu ilk vaka Lot-et-Garonne bölgesinde tespit edildi.

Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Kovid-19'un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DAN GELEN KİŞİ ÜLKEYE TAŞIDI

Fransa'da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi. Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390'a, toplam can kaybı ise 104 bin 224'e ulaştı.

BULAŞTIRICILIĞI YÜKSEK VE DAHA ÖLDÜRÜCÜ

Hindistan'da görülen varyant hem daha çok bulaşıyor hem de daha çok öldürücü özelliğe sahip. Hindistan'daki korkutucu tabloya varyantların neden olmasının yanı sıra yoğun bakım eksikliğinin ve sağlık çalışanlarının hem nitelik hem de nicelik olarak yetersiz kalmasının da sebep olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE 5 VAKADA GÖRÜLDÜ

Türkiye'de daha önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları görülmüştü. İngiliz varyantı, bütün Türkiye'de hakim hale gelmişti. Şimdi de 5 vakada görülen Hindistan varyantı tedirginliği başladı.

Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Bakan Koca 'Türkiye'de de görüldü' demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler
Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:24:41. #1.14#

title