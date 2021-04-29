Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı

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Türkiye'de 5 vakaya rastlanan daha bulaşıcı ve daha öldürücü olan Hindistan mutasyonu Avrupa'ya da sıçradı. Fransa'da koronavirüs salgınında Hindistan mutasyonlu ilk vaka Lot-et-Garonne bölgesinde tespit edildi.

Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Kovid-19'un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DAN GELEN KİŞİ ÜLKEYE TAŞIDI

Fransa'da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi. Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390'a, toplam can kaybı ise 104 bin 224'e ulaştı.

BULAŞTIRICILIĞI YÜKSEK VE DAHA ÖLDÜRÜCÜ

Hindistan'da görülen varyant hem daha çok bulaşıyor hem de daha çok öldürücü özelliğe sahip. Hindistan'daki korkutucu tabloya varyantların neden olmasının yanı sıra yoğun bakım eksikliğinin ve sağlık çalışanlarının hem nitelik hem de nicelik olarak yetersiz kalmasının da sebep olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE 5 VAKADA GÖRÜLDÜ

Türkiye'de daha önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları görülmüştü. İngiliz varyantı, bütün Türkiye'de hakim hale gelmişti. Şimdi de 5 vakada görülen Hindistan varyantı tedirginliği başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı