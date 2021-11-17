Covid-19 salgını: Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Covid-19 salgını: Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

BBC - Haberler | Dünya
Covid-19 salgını: Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

İngiltere Sağlık Hizmeti NHS'in verilerine göre, pandemi döneminde ülkedeki çocuklarda obezite ciddi derecede arttı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) verilerine göre, Covid-19 salgını döneminde ülkedeki çocuklarda obezite ciddi derecede arttı.

Kayıtlar, 2019-2020'de ilkokula giden çocuklarda yüzde 10 olan obezite oranının, salgın önlemlerinin uygulandığı 2020-2021'de yüzde 14'e yükseldiğini gösteriyor.

İlkokul son sınıftaki öğrencilerdeki obezite oranı ise yüzde 21'den 25'in üstüne çıktı. Yoksul bölgelerde bu oranların kimi zaman iki katına çıktığı gözlemlendi.

BBC'ye konuşan çocuk doktoru Dr. Max Davie bu artışın "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Davie, sokağa çıkma yasaklarının temel etken olabileceğini ancak başka sebeplerin de görmezden gelinemeyeceğini aktardı, yoksulluğun obezitedeki önemini vurguladı.

Obezite sağlığı üzerine çalışan sivil toplum kuruşu Obesity Health Alliance'tan Caroline Cerny de yoksulluğun oynadığı rolü belirtti.

Cerny BBC'ye, "Çocuk sağlığını iyileştirmek için abur cubur tüketiminin engellenmesi gerekiyor" dedi.

Belçika'da tartışma yaratan karar! Aşı olmayan sağlık çalışanları işten atılacak

Belçika'da tartışma yaratan karar! Aşı olmayan sağlık çalışanları işten atılacak

 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı ile ilgili umut veren sözler: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı ile ilgili umut veren sözler: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı

 Koronadan 25 kat daha ölümcül! Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı

Koronadan 25 kat daha ölümcül! Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
BBC
Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title