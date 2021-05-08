Covid-19 OHAL'inin süresini uzatan Japonya'da sakin hafta sonu

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılmasının ardından birçok işletme alkol yasağı nedeniyle kepenk kapatmayı sürdürdü.

Japonya'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılmasının ardından birçok işletme alkol yasağı nedeniyle kepenk kapatmayı sürdürdü. Az sayıda işletmenin yasağı ihlal ederken, sokaklarda tenhalık göze çarptı.

Covid-19 salgını nedeniyle 4 eyaletinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin dün 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı Japonya'da sakin bir hafta sonu yaşanıyor. Her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tokyo'daki ünlü Ameyoko Caddesi'nde normalin çok altında insan trafiği gözlenirken, restoran ve benzeri birçok işletmenin OHAL kapsamında uygulanan alkol satış yasağı nedeniyle kepenk kapatmayı tercih ettiği kameralara yansıdı. Buna rağmen az sayıda işletme para cezası öngören yasağa rağmen alkol servisini sürdürürken, kısıtlı sayıda müşterinin restoranları tercih etmesi dikkat çekti. Alışveriş merkezleri OHAL nedeniyle kapalı kalırken, güzel havaya rağmen parklarda da tenhalık göze çarptı. Öte yandan Tokyo'nun yoğunluğu ile ünlü trenlerini de az sayıda yolcu kullandı. Dev metropolün bir diğer tarihi ve turistik merkezi olan Asakusa semtindeki Hoppy Caddesi ise adeta hayalet şehri andırdı.

"Risk azalmadı"

Tokyo'daki Ameyoko Caddesi'nde bir Japon restoranı işleten Higashi Yamaya, OHAL kapsamında uygulanan tedbirlerin yeterli olmadığını ifade etti. Yamaya, "Alkol yasağı nedeniyle işlerimiz yüzde 90 oranında düştü. Ancak değişen bir şey yok. Zira insanlar market vb. yerlerden alkol alarak sorumsuz davranışlarda bulunmaya devam ediyor. Bu yüzden Japonya'da Covid-19 riskinin azaldığını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Tam kapanma şart"

Aynı bölgede Türk yemekleri satan bir işletmenin sahibi olan Özkan Küçük ise OHAL nedeniyle normalin çok altında sayıda insanın bölgeyi ziyaret ettiğini vurguladı. Uygulamanın işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Küçük, alkol yasağına rağmen servise devam eden işletmeler olduğunu belirterek, "Yaptırımı var diyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yalan orasını bilmiyorum. Ameyoko'nun içinde bize sattırmıyorlar. Yasak dediler, biz de uyuyoruz. Bazı restoranlar ise uymuyor" diye konuştu.

Küçük, "OHAL uygulaması vaka sayılarında düşüş sağlar mı" sorusuna ise "Sanmıyorum. Herkes dışarda. Japonlar da 1 senedir sıkıldı. Japonya hükümeti bir kere tam kapansa, ama kimseyi mahcup duruma düşürmek de istemiyor. Türkiye mesela şu anda 17 gün kapanmaya gitti. Japonya'da öyle bir şey yok. 'Eğer isterseniz çıkmayın' diyor Japonya. O yüzden vaka sayılarının düşeceğini sanmıyorum" diye yanıt verdi.

"Olimpiyatlar yapılmamalı"

Yaklaşan olimpiyatlarla ilgili konuşan Yusaku Higawa da salgını önlemek için şahsi olarak üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, "Ben servis endüstrisinde çalıştığım için salgın tedbirlerine uyuyor, ellerimi dezenfekte ediyor, maske takıyor, sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Korona virüsten korunmaya çalışıyorum. Ancak olimpiyatların yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önce salgını kontrol altına almamız gerek" ifadelerini kullandı.

OHAL'in süresi uzatılmıştı

Japonya'da hükümet, Covid-19 salgını nedeniyle 25 Nisan'da Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da ilan edilen OHAL'in süresini vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle dün uzatma kararı almıştı. Aichi ve Fukuoka eyaletleri de Çarşamba itibarıyla OHAL kapsamına dahil edilirken, uygulamanın 31 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağı açıklanmıştı. Uygulama kapsamında restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol satış yasağının devam edeceği belirtilmiş, ayrıca söz konusu işletmelerden yerel saatle 20.00'de kepenk kapamaları talep edilmişti. Alkol satış yasağı nedeniyle birçok işletme gönüllü olarak faaliyetlerine ara verme yoluna gitmişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı 632 bin 519'a ulaşırken, can kaybı ise 10 bin 788'e yükseldi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı