Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden Dr. Habip Demirel adına aşevi yaptırılıyor
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Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden Dr. Habip Demirel adına aşevi yaptırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden Dr. Habip Demirel adına aşevi yaptırılıyor

Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi.

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Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Aşevlerine Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden Dr. Habip Demirel'in adı verilecek.

Müge Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyası büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin 27 ayrı şehrinde hizmet verecek 33 aşevine 4 aşevi daha eklendi. Müge Anlı ve Dostları'nın 37 aşevi ile Türkiye'nin en büyük ve yaygın aşevi ağını hayata geçirmiş olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 800 bin kişiye hizmet verecek aşevlerinin açılışı için düzenlenen törende bağış toplamaya devam eden Müge Anlı, kısa süre içerisinde 33 aşevine 4 yeni aşevini daha ekledi. 'Müge' yazıp 2868'e gönderen bağışçılar sayesinde kısa sürede 2 milyon 114 bin lira toplanırken toplam bağış miktarı 22 milyon lirayı aştı.

Bugüne kadar bir televizyon programının gerçekleştirdiği en büyük bağış kampanyasına imza atan Müge Anlı, 37 aşevinin sadece afetzedelere değil covid-19 nedeniyle karantinada olan vatandaşlara da hizmet vereceğine dikkat çekti.

Erzurum ve Gaziantep'te ikisi sabit olmak üzere 27 şehirde hizmet verecek toplam 35 aşevi tek tek tanıtılırken mobil aşevlerini teslim alan Kızılay görevlileri Müge Anlı'ya teşekkürlerini ilettiler.

Müge Anlı ve Dostları markasıyla hizmet veren aşevleri kampanyasının en anlamlısı ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın önerisiyle Samsun'a inşa edilecek. Covid-19 ile mücadele sırasında yaşamını yitiren Kızılay Samsun Şubesi Başkanı Dr. Habip Demirel'in en büyük arzusu da hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yaşamını yitiren Dr. Habip Demirel'in adı Samsun'a yaptırılacak sabit aşevine verilecek" denildi.

Müge Anlı, canlı yayın sırasında Samsun'a yaptırılacak yeni aşevi için gerekli bağış miktarına ulaşıldığının müjdesini de verdi. - İSTANBUL

Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden Dr. Habip Demirel adına aşevi yaptırılıyor
Covid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden Dr. Habip Demirel adına aşevi yaptırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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