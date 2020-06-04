Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi
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Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi

Vali Özdemir Çakacak, düzenlenen toplantıda; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve ESOGÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sağlık çalışmaları değerlendirildi
04.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:33

Vali Özdemir Çakacak, düzenlenen toplantıda; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve ESOGÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş ile görüşerek, Covid-19 tedbirleri kapsamında Eskişehir'de sağlık alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Eskişehir'de salgın ile mücadelede gelinen noktada günlük pozitif vakaların yok denecek kadar azaldığına dikkat çeken Vali Çakacak, normalleşme sürecini girdiğimiz bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade etti.

Rehavete kapılmadan alınan tedbirlere ve önlemlere uyulması gerektiğini söyleyen Vali Çakacak, alınan bütün tedbirlerin kamu kurum ve kuruluşları ile tüm vatandaşlar tarafından titizlikle uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede yeni bir sürece girdik. Salgın ile başarılı bir şekilde mücadele edilmektedir. Pozitif vakalar azalmasına rağmen maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve kişisel temizliğe önem vermeye devam etmeliyiz. Bundan sonra Kontrollü Sosyal Hayat dönemi başlamıştır. Alınan bütün tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı içindir" dedi.

Vali Çakacak, Covid-19 ile mücadele kapsamında gösterdikleri performans, başarılı ve fedakarca hizmetlerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Toplantıda; Müdür Bilge ve Müdür Yardımcıları ile Bilim Kurulu Üyesi Metintaş, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında Vali Çakacak'a bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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