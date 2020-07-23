''Covid-19 döneminde siber saldırılar % 542 oranında arttı''
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

''Covid-19 döneminde siber saldırılar % 542 oranında arttı''

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, Covid-19 salgınında uzaktan çalışmanın artmasıyla siber saldırılara karşı hassasiyetin arttığını söyledi.

''Covid-19 döneminde siber saldırılar % 542 oranında arttı''
23.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:14

Covid-19 sürecinde siber saldırılarda %542'lik bir artış olduğunu kaydeden Bilgin Metin, bu önemli tehdide karşı büyük kısmı deniz altında olan fiber hatların karaya alınarak tarihi İpek Yolu'nun güzergâhının fiber optik kablolar için kullanılması önerisini getirdi. Doç. Dr. Metin, ''Türkiye transit internet geçişleri için dünyadaki internet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebilir'' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi BÜSİBER'in yöneticisi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, COVID-19 nedeniyle uzaktan ve evden çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle internet alt yapısına olan bağımlılığın arttığını ve bu durumun kullanıcıları siber saldırılara karşı daha hassas hale getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE DE SİBER SALDIRI TEHDİTLERİ VAR; ÇÖZÜM FİBER HATLARIN KARAYA ALINMASI

Bilgin Metin, özellikle çok farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen Dağınık Hizmet Kesintisi saldırılarının (DDoS) tehlikeli olabileceğini vurguladı ve çözüm olarak internet trafiğinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.Fiber hatların büyük bir kısmının deniz altında olmasının dezavantajlı olduğunu ifade eden Metin, bu hatların karaya alınarak tarihi İpek Yolu'nun güzergâhının fiber optik kablolar için kullanılmasını önerdi. Türkiye'nin küresel Internet trafiğinin kavşak noktasında yer alması sebebiyle transit internet geçişleri için dünyadaki internet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin Metin, Türkiye'ye yönelik çeşitli saldırı tehditleri olduğunu ekledi.

TÜRKİYE DİJİTAL İPEK YOLU'NU DEVREYE SOKABİLİR

Bilgin Metin, Türkiye'nin coğrafi konumu vesilesiyle kıtalar arası karasal geçiş noktasında olduğunu ve bu durumu internet trafiğini yönetmek açısından avantaja çevirebileceğini belirterek şöyle devam etti:

''Yoğun internet trafiğine sahip İnternet Servis Sağlayıcı, veri merkezleri, telekom alt yapı firmalarının trafiklerinin iyi yönetildiği kavşak noktası gibi düşünülebilir. Nasıl ki bir kavşakta trafik ışığı yoksa kilitlenmeler yaşanıyorsa 'İnternet Değişim Noktaları'nın (IDN) olmayışı da gereksiz tıkanmalara sebep olmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu vesilesiyle kıtalar arası karasal geçiş noktasıdır.Ülkemiz transit internet geçişleri için dünyadaki İnternet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebilir. Dünyadaki fiber hatların büyük bir kısmı deniz altı hatları olsa bile derin deniz balıkçılığı yüzünden kesintiler yaşayabilmekteler. İnternet trafiği için karasal fiber optik kablolar çok daha güvenilirdir. Bu bakımdan tarihi İpek Yolu'nun güzergâhı fiber optik kablolar için de önemli hale gelmektedir. Fiber optik kabloların döşenmesi için tren yolları ideal bir ortam sağlar.

Sonuç olarak ülkemizde daha fazla sayıda 'İnternet Değişim Noktaları hayata geçirildiğinde hem ekonomik avantajlar yaşanacak hem de dDOS saldırıları geldiği zaman internet trafiği daha iyi yönlendirilerek siber direnç artırılacaktır. İnternet üzerindeki trafikteki gecikme süreleri düşeceği için video konferans uygulamalarındaki kalite artacaktır.Altyapımız 5G teknolojisine hazır hale gelecektir. Ülkemizin kıtalararası internet trafiğinin akışı için avantajlı olan bu konumunun aktif kullanıma açılmasıyla Dijital İpekyolu hayata geçmiş olacaktır''.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi Politika
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Koray Gençerler Robert Prosinecki
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: ''Covid-19 döneminde siber saldırılar % 542 oranında arttı'' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:14:54. #1.15#
title