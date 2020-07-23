''Covid-19 döneminde siber saldırılar % 542 oranında arttı'' Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, Covid-19 salgınında uzaktan çalışmanın artmasıyla siber saldırılara karşı hassasiyetin arttığını söyledi.

Covid-19 sürecinde siber saldırılarda %542'lik bir artış olduğunu kaydeden Bilgin Metin, bu önemli tehdide karşı büyük kısmı deniz altında olan fiber hatların karaya alınarak tarihi İpek Yolu'nun güzergâhının fiber optik kablolar için kullanılması önerisini getirdi. Doç. Dr. Metin, ''Türkiye transit internet geçişleri için dünyadaki internet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebilir'' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi BÜSİBER'in yöneticisi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, COVID-19 nedeniyle uzaktan ve evden çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle internet alt yapısına olan bağımlılığın arttığını ve bu durumun kullanıcıları siber saldırılara karşı daha hassas hale getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE DE SİBER SALDIRI TEHDİTLERİ VAR; ÇÖZÜM FİBER HATLARIN KARAYA ALINMASI

Bilgin Metin, özellikle çok farklı noktalardan yüksek hacimli trafik göndererek kurban sistemlerin çalışmasını engellemeyi hedefleyen Dağınık Hizmet Kesintisi saldırılarının (DDoS) tehlikeli olabileceğini vurguladı ve çözüm olarak internet trafiğinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.Fiber hatların büyük bir kısmının deniz altında olmasının dezavantajlı olduğunu ifade eden Metin, bu hatların karaya alınarak tarihi İpek Yolu'nun güzergâhının fiber optik kablolar için kullanılmasını önerdi. Türkiye'nin küresel Internet trafiğinin kavşak noktasında yer alması sebebiyle transit internet geçişleri için dünyadaki internet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebileceğini belirten Doç. Dr. Bilgin Metin, Türkiye'ye yönelik çeşitli saldırı tehditleri olduğunu ekledi.

TÜRKİYE DİJİTAL İPEK YOLU'NU DEVREYE SOKABİLİR

Bilgin Metin, Türkiye'nin coğrafi konumu vesilesiyle kıtalar arası karasal geçiş noktasında olduğunu ve bu durumu internet trafiğini yönetmek açısından avantaja çevirebileceğini belirterek şöyle devam etti:

''Yoğun internet trafiğine sahip İnternet Servis Sağlayıcı, veri merkezleri, telekom alt yapı firmalarının trafiklerinin iyi yönetildiği kavşak noktası gibi düşünülebilir. Nasıl ki bir kavşakta trafik ışığı yoksa kilitlenmeler yaşanıyorsa 'İnternet Değişim Noktaları'nın (IDN) olmayışı da gereksiz tıkanmalara sebep olmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu vesilesiyle kıtalar arası karasal geçiş noktasıdır.Ülkemiz transit internet geçişleri için dünyadaki İnternet taşıyıcısı firmaların ilgi odağı haline gelebilir. Dünyadaki fiber hatların büyük bir kısmı deniz altı hatları olsa bile derin deniz balıkçılığı yüzünden kesintiler yaşayabilmekteler. İnternet trafiği için karasal fiber optik kablolar çok daha güvenilirdir. Bu bakımdan tarihi İpek Yolu'nun güzergâhı fiber optik kablolar için de önemli hale gelmektedir. Fiber optik kabloların döşenmesi için tren yolları ideal bir ortam sağlar.

Sonuç olarak ülkemizde daha fazla sayıda 'İnternet Değişim Noktaları hayata geçirildiğinde hem ekonomik avantajlar yaşanacak hem de dDOS saldırıları geldiği zaman internet trafiği daha iyi yönlendirilerek siber direnç artırılacaktır. İnternet üzerindeki trafikteki gecikme süreleri düşeceği için video konferans uygulamalarındaki kalite artacaktır.Altyapımız 5G teknolojisine hazır hale gelecektir. Ülkemizin kıtalararası internet trafiğinin akışı için avantajlı olan bu konumunun aktif kullanıma açılmasıyla Dijital İpekyolu hayata geçmiş olacaktır''.

Kaynak: Bültenler