Covid-19, baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19, baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi

Covid-19, baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma dönemi, bir gelenek olan bayramda baklava ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi.

Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma dönemi, bir gelenek olan bayramda baklava ikram etme alışkanlıklarını da değiştirdi. Vatandaşlar bu bayramda, evlerinde misafirlerine baklava ikram edemeyecekleri için aldıkları baklavaları firmaların kuryeleriyle sevdiklerine ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılki Ramazan Bayramı'nda tüm vatandaşlar evinde olacak. Yurt genelinde ilan edilen ve Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma nedeniyle vatandaşlar, bayram geleneği olan ziyaretleri gerçekleştiremeyecek, ev sahipleri ise misafirlerine yine bir gelenek olan baklavaları ikram edemeyecek.

Salgının bayram alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını ifade eden İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat, "Bu hastalık tüm dünyayı sardı bizi de etkiledi ama online siparişlerimizle işimizi bu şekilde sürdürdük. Satışlarımız hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayram sürecinde de bu şekilde devam edecek. Artık geleneklerimiz de değişti. Hediyeleşme açısından telefonla veya internet siparişiyle adreslere tatlı göndermeyi tercih ediyor insanlar. Bayram öncesinde tatlıcılarda kuyruklar olurdu artık kuryelerimizi vızır vızır çalışıyor. Bu geçici bir dönem. Bu dönemi de atlatacağız inşallah" dedi.

Van'dan Alsancak'a baklava

İzmir'den Türkiye'nin her yerine baklava gönderdiklerini ifade eden Murat, "Geçen gün Van'dan sipariş verdiler, Alsancak semtinde oturan akrabalarına baklava hediyelerini götürdük. Baklavaları, akrabalarına kendisi götürmek isteyip götüremeyenler bu şekilde gelenekleri sürdürüyor. Hediyeyi alanlar da içinden çıkan notlarla mutlu oluyorlar" diye konuştu.

Bayram süresince kuryelerin çalışmaya devam edeceğini belirten Murat, "Yeni jenerasyon bu işe adaptasyon sağladı. Eskiden 1-2 kurye olan mağazalarımız kurye sayısını 5'e 6'ya çıkardı. İnşallah en kısa zamanda pandemi biter de eski düzenimize kavuşuruz" dedi.

Üretim kapasitelerinin her geçen gün yükseldiğini ancak şu an rutin şekilde devam ettiğini söyleyen Cevdet Murat, bayramlarda daha çok klasik baklavanın tercih edildiğini, baklavanın yanında yeni üretilmeye başlanan soğuk baklavanın da tercih edildiğini söyledi. - İZMİR

Covid-19, baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona testi 3 kez negatif, 2 kez pozitif çıkınca psikolojisi bozuldu: Artık intihar etmeyi düşündüm
Korona testi 3 kez negatif, 2 kez pozitif çıkınca psikolojisi bozuldu: Artık intihar etmeyi düşündüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Diego Cyle Larin Mesut Özil Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Covid-19, baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:30:09. #1.15#

title