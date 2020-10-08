- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı

08.10.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:28

- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı GAÜN Hastanesinde Covid 19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı -100 sağlık çalışanına Covid 19 aşısı uygulanacak Gaziantep Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde COVİD-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı.

- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı

GAÜN Hastanesinde Covid 19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı

-100 sağlık çalışanına Covid 19 aşısı uygulanacak

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde COVİD-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı birçok ülkede aşı çalışmaları devam ederken, Türkiye'de Covid-19 aşısı için faz-3 denemelerine geçildi. Gaziantep Üniversite Hastanesi'nde COVİD-19 aşısı faz 3 denemeleri gönüllülere uygulanmaya başlandı. Gaziantep'te ilk kez gerçekleştirilen aşı çalışmasının bir parçası olan korona virüs aşısı faz 3 denemeleri 100 sağlık çalışanına uygulanacak. Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk etapta 100 gönüllü sağlık çalışanına Covid 19 aşısını uygulayacaklarını belirterek, bugün itibariyle 5 gönüllümüze faz 3 denemeleri çerçevesinde aşı uygulandığını belirtti.

"Covid 19 aşısı Faz 3 gönüllülere aşı uygulamaya başladık""

Karaoğlan, Gaziantep Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı olarak Sars Cuv 2 aşısına bugün itibariyle başlamış durumdayız. Aşı olmak isteyen gönüllüler bize başvurmaktadır. Gönüllüleri bilgilendirdikten sonra aşılamaya başladık. Türkiye'de birçok merkez başladı ve başlamak üzere olan merkezler var. Bu salgının önüne geçilmesi anlamında önemli olacağını düşünüyoruz. Gönüllü 100 sağlık çalışanımızda uygulayacağız. Bugün 5 kişiye aşı yapacağız" diye konuştu.

- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı
- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı
- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı
- Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şehrazat Ajda Pekkan Fatma Girik
Spor Babel Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Milli Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Covid-19 aşısı faz 3 denemeleri Gaziantep'te başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 14:12:18. #1.15#
title