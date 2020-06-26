Covid-19 aşı çalışmalarında yeni gelişme
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Covid-19 aşı çalışmalarında yeni gelişme

Japonya merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi ülkede korona virüs aşısının insanlar üzerindeki ilk klinik testlerine yakında başlanacağını açıkladı.

Covid-19 aşı çalışmalarında yeni gelişme
26.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:21

Japonya merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi ülkede korona virüs aşısının insanlar üzerindeki ilk klinik testlerine yakında başlanacağını açıkladı.

Kesin tedavisi ya da aşısı henüz bulunmayan Covid-19'a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında Japonya'da kritik bir aşamaya gelindi. Osaka merkezli Anges Inc. adlı ilaç şirketi, ülkede insanlar üzerinde gerçekleştirilecek ilk klinik çalışmaların Osaka Üniversitesi Hastanesi'nden resmi onay alındıktan sonra kısa süre içinde başlayacağını açıkladı. Üniversitede yürütülecek klinik çalışmalarda yer alacak katılımcıları yakında belirleyeceğini belirten şirket, hükümetten üretim için gerekli izinleri alarak gelecek yıl ilkbahar ve sonbahar ayları arasında aşı üretim ve satış yetkisini kazanmayı hedeflediklerini duyurdu.

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Klinik testler kapsamında daha önce hiç Covid-19'a yakalanmamış sağlıklı yetişkinleri 15 kişilik iki farklı gruba ayıracak olan bilim insanları, bir gruba diğerinden daha yüksek dozda aşı uygulayacak. Ciddi yan etkilerin görülmemesi halinde katılımcı sayısı 400'e yükseltilerek, yetişkinlerde virüse karşı antikor gelişip gelişmediği saptanmaya çalışılacak.

OSAKA VALİSİ DUYURMUŞTU

Osaka yerel hükümeti ile iş birliği içinde korona virüs aşısı üzerinde çalışan yerel üniversitelerin hayvanlar üzerindeki test sürecini tamamladığı geçen hafta duyurulmuş, Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura da ilk adım klinik testlerin 20-30 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı. İlk etapta 200 bin dozluk aşı üretiminin hedeflendiği kamuoyuna yansımıştı.

HÜKÜMET YERLİ AŞIDA ISRARCI

Covid-19 aşısını geliştirmeye yönelik zamana karşı yarış ABD, İngiltere ve Çin merkezli 10 farklı şirket ve kuruluş dahil farklı ekipler bünyesinde klinik test aşamasında sürerken, Japonya'nın ise ithal aşı arzının sınırlı olabileceği ihtimaline karşı yerli üretime öncelik verdiği ifade ediliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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