Covid-19 anketi: Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü açıklanan salgın verilerine güvenmiyor

Türkiye'de yürütülen bir araştırmaya göre her 4 kişiden 3'ü, Covid-19 salgınına dair açıklanan verilerin doğruluğuna inanmıyor

Avrasya Araştırma'nın yaptığı bir ankete göre Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü, Covid-19 salgınına dair açıklanan verilerin doğruluğuna inanmıyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz tarafından Twitter üzerinden paylaşılan ankette, halka Covid-19 salgını süreci hakkında sorular yönetildi. 21, 22, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde 36 ilde yürütülen araştırmaya 2 bin 460 kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle