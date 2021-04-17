Coşkun Yıldız kimdir? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Coşkun Yıldız kimdir? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir, kaç yaşında? Coşkun Yıldız nereli, mesleği nedir? Coşkun Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

Coşkun Yıldız kimdir? Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir, kaç yaşında? Coşkun Yıldız nereli, mesleği nedir? Coşkun Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

COŞKUN YILDIZ KİMDİR?

Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyor. İşletmeciliğini üstlendiği mekanda sahnede alan Yıldız'ın birçok ünlü isimle çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.

Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören'de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor. Nursel Yıldız ve Coşkun Yıldız, 14 yıldır evli.