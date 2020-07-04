Coşkun Sabah konser öncesi konuştu: "Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Coşkun Sabah konser öncesi konuştu: "Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor"

Coşkun Sabah konser öncesi konuştu: "Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor" "Üç arkadaşımı koronadan kaybettim" Sabah'dan "Yalan Yıllar" şarkısı İzmir Mordoğan'da vereceği konser öncesi açıklama yapan sanatçı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle üç arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

04.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:22

Coşkun Sabah konser öncesi konuştu: "Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor"

"Üç arkadaşımı koronadan kaybettim"

Sabah'dan "Yalan Yıllar" şarkısı

İZMİR - İzmir Mordoğan'da vereceği konser öncesi açıklama yapan sanatçı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle üç arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Bir işletmenin açılış konseri için Mordoğan'a gelen ünlü besteci ve şarkıcı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle arkadaşlarını kaybettiğini belirterek, "Biraz Trump ağzı olacak ama 'Çin virüsü' bütün dünyayı hırpaladı. Ama sağlığımız yerinde. Sağlığımız yerinde olduğu için şükür ediyoruz. Koronaya yakalananlar var. Benim arkadaşlarımdan üçü koronadan öldü. Benim piyanistimin babası koronadan vefat etti. Yine tanıdıklardan, bizim de akraba kadar yakınımız Prof. Murat Dilmener hayatını kaybetti. Kendisi Mardinliydi. Benim de anneanne tarafım Mardinli. Çok iyi bir dostumuzdu. Yani diyeceğim; bizim canımız sağsa, bu şekilde konuşuyorsak, şükredeceğiz" diye belirtti.

"Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor"

Korona günlerinin "Ya sabır" çekerek geçtiğini ifade eden Sabah, "Bereket benim İstanbul'da ufak, bahçeli bir evim var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bahçe bizi avuttu. Ama tabii 'ya sabır, ya sabır, ya sabır' dedik. Kolay iş değil. Herkes hayat standardının altında yaşadı. Günlük alışkanlıklarının çok altında kaldı. Bunu yapmak, başarmak zor. Eve kapanmak hoş bir şey değil. Herkes ne hissettiyse ben de aynısını hissettim. Bu artık dünyanın sorunu oldu. ya sabır çekerek, kendimizi telkin ederek bu zorluğu aşacağız. İnşallah derler ki; 'Bütün dünya bundan kurtuldu. Haydi bakalım eski yaşantıya.' Herhalde herkes zil takıp oynar" diye konuştu.

"Yalan Yıllar adlı şarkım çıktı"

"Kısıtlama günlerinde yazar, çizer kitap okudu. Ressam tablo yaptı. Biz de müzik adamıyız. Biz de müzik yaptık" diye konuşan Sabah, "3 gün önce 'Yalan Yıllar' adlı şarkım çıktı. Güzel bir şarkı oldu. Şu anda dijitalde var. Mekanik çıkmadık. Artık sistem değişti. Dijital ortamlarda şarkılar yayınlanıyor. Üç tane şarkım da sırada bekliyor. Onların kayıtları olduktan sonra çıkaracağız. Fırsat buldukça, 3 ayda bir yeni şarkılar çıkaracağız. Yani boş durmuyoruz" sözlerine yer verdi.

Coşkun Sabah konser öncesi konuştu: 'Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu Haber
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Haber
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Cahit Özkan Halife Hafter Esra Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Ebru Polat Buse Varol Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Coşkun Sabah konser öncesi konuştu: "Korona günleri 'ya sabır' çekerek geçiyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 14:23:52. #1.15#
title