COŞKUN SABAH HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
- Güncelleme:
Geçen yıl Eskişehir'de tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren şarkıcı Coşkun Sabah hayatının şokunu yaşadı. Sabah, dolandırıldığını açıkladı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ünlü sanatçı, kendisini 500 bin lira dolandırdığını iddia ettiği ortağıyla yollarını ayırdı. Sabah, "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım." dedi.
Coşkun Sabah Kimdir ?
Coşkun Sabah 16 Ekim 1954, Diyarbakır da dünyay gelmiştir. Süryani asıllı bir müzisyendir. Annesinin ismi Roza, babasının ismi Marsello'dur. İki kız babasıdır, kızına annesinin ismini vermiştir. Eşinden boşanmıştır. Çok sayıda bestesi vardır. 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir formatta müzik yapmıştır. Son yılların en önemli ud virtüözlerindendir. "Anılar" şarkısıyla büyük bir şöhretin sahibi olmuştur.
Ünlü Aranjör Taşkın Sabah kardeşi ve keman ve ud sanatçısı Bülent Sabah ise ağabeyidir.
Albüm - LP
1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505
1980 - Armağan - Erenler LP-207
1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545
1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246
1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234
1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470
1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252
1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516
1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041
1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029
1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548
2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012
Albüm - Kaset
1979 - İşte Bizim Hikayemiz - Türküola Almanya 1123
1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499
1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083
1983 - Coşkun Sabah 3/ Beddua - Minareci Almanya 3688
1983 - Son Buluşmamız - Oskar
1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717
1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785
1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855
1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952
1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180
1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252
1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292
1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219
1988 - Özel Konseri - Oskar 042
1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021
1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak
1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 585
1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320
1989 - Sevene Sor - Oskar 062
1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175
1990 - Beni Unutma/ Aiığım Sana - Emre Plak 609
1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385
1991 - Haberin Varmı - Emre Plak 616
1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531
1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615
Albüm - CD
1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 001
1990 - Beni Unutma/ Aşığım Sana - Emre Plak 013
1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 026
1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033
1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik
1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik
1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik
1997 - Şahika - Mert Müzik
1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay
2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik
2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik
2014 - Nihayet - DMC