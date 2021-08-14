Çorum Valisi Çiftçi sel felaketinin yaşandığı Sinop Türkeli'de çalışmaları koordine edecek
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Çorum Valisi Çiftçi sel felaketinin yaşandığı Sinop Türkeli'de çalışmaları koordine edecek

Çorum Valisi Çiftçi sel felaketinin yaşandığı Sinop Türkeli'de çalışmaları koordine edecek
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığınca sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığınca sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirildi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Türkeli'ye kara yolu bağlantılarının kapalı olduğunu aktaran Çiftçi, "Kara yolu bağlantısı kesildiği için gemiyle Türkeli'ye hareket edeceğim. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun, beterinden saklasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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