Çorum Valisi Çiftçi'den "Kovid-19 vaka sayısı" açıklaması Açıklaması Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiftçi, Hürriyet Meydanı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.

Polis ekiplerince durdurulan araçları denetleyen Çiftçi, sürücüler ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da vaka artış hızının yükseldiğini belirterek, "Bugüne kadar ilimizde Kovid-19'a yakalananların sayısı 1052. Hastanede yatarak tedavi gören 122 kişi var. 5 kişi yoğun bakımda entübe, yani cihaza bağlı olarak yaşıyor. Evinde gözlem altında tuttuğumuz 282 kişi var. Mart, nisan, mayıs döneminde 5 kaybımız vardı. Son 10 günde 4 vefatımız daha oldu. İlk günden bugüne vefat sayımız 9'a ulaştı." diye konuştu.

Vaka artış hızının önüne geçmek için vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına azami ölçüde uyması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sadece maske takılması yoluyla koronavirüsten korunma oranı yüzde 86. Maske takmadan sosyal mesafe kuralını uygularsak yüzde 82 koruma sağlanabiliyor. Hem maske takıp hem sosyal mesafeye dikkat edersek yüzde 96 oranında virüsten korunabiliyoruz. Bu da maske takmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor."

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek çalışmaları incelediğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vaka artışı bu hızla devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Dolayısıyla halkımızdan ricamız, lütfen maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar, kalabalıktan uzak dursunlar. Hastanede yatarak tedavi görenler veya evlerinde izolasyona alınanlar, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere riayet etsinler. Halkımızdan istirham ediyorum. Son 10 günde 4 vefat olduğunu düşünürsek, konunun ne kadar ciddi, kritik olduğu anlaşılacaktır. Çünkü yoğun bakımda olan hasta sayımız arttıkça, entübe sayımız arttıkça vefat sayısı da artıyor."

Kaynak: AA