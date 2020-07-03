Çorum olaylarında ölenler anıldı
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Çorum olaylarında ölenler anıldı

Çorum olaylarında ölenler anıldıÇORUM olaylarının 40'ıncı yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.

03.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:35

Çorum olaylarında ölenler anıldı

ÇORUM olaylarının 40'ıncı yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çorum'da, 1980 yılında meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı olaylar için anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğe, yaklaşık 200 kişi katıldı. Anma etkinliğine katılanlar, 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız' ve 'Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü söyledi.

'BARIŞ ANITI DİKİLSİN'

Anma programında konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özler, Çorum Olayları'nda hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını belirtti. Özler, "Uzun yıllardır yaptığımız Çorum katliamını anma programlarında Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi birlikleri, Alevi-Bektaşi dernekleri adına konuşmalar yapılıyor. Bunların bazılarına Çorum'da yaşayan yurttaşlar olarak biz katılmıyoruz, onaylamıyoruz. Ama Çorum halkının şunu anlamasını istiyoruz, onlar da yaralı, dertli, kendi acılarından düşünceleri, bakış açıları var. Bunları ortaya koyuyorlar, onların düşüncelerine saygı duymamız gerekiyor. İki talebimiz var. Birincisi, bu katliam insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Yeniden yargılama açılsın, katliamın asıl sorumluları bulunsun, yargılansın ve tarih önüne dikilsin. İkincisi, bu meydana bir barış anıtı dikilsin" diye konuştu.

Çorum olaylarında ölenler anıldı

Kaynak: DHA

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