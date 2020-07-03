"Çorum olayları"nın 40. yılı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Çorum olayları"nın 40. yılı

Çorum'da 1980 yılında "Çorum olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı.

03.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:10

Çorum'da 1980 yılında "Çorum olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 40 yıl önce hayatını kaybeden 57 kişi için Kadeş Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı.

Burada, ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlarla bir araya gelenler, çeşitli sloganlar attı.

Platform sözcüsü Ahmet Özler, yaptığı konuşmada, olayda hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

"Uzun yıllardır yaptığımız Çorum katliamını anma programlarında Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi birlikleri, Alevi-Bektaşi dernekleri adına konuşmalar yapılıyor. Bunların bazılarına Çorum'da yaşayan yurttaşlar olarak biz katılmıyoruz, onaylamıyoruz." ifadesini kullanan Özler, "Ama Çorum halkının şunu anlamasını istiyoruz, onlar da yaralı, dertli, kendi acılarından düşünceleri, bakış açıları var. Bunları ortaya koyuyorlar, onların düşüncelerine saygı duymamız gerekiyor." dedi.

Yaptıkları etkinlikler, mezar ziyaretleri ve panellerle Çorum olaylarını unutturmak istemediklerini anlatan Özler, "İki talebimiz var. Birincisi, bu katliam insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Yeniden yargılama açılsın, katliamın asıl sorumluları bulunsun, yargılansın ve tarih önüne dikilsin. İkincisi, bu meydana bir barış anıtı dikilsin." diye konuştu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Ali Çankaya da konuşmalarında, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü, hayatını kaybedenleri anmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, "40 yıl önce Çorum'un kardeşliğine, sevgisine, birlikteliğine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi." diyerek, iki beyaz güvercin uçurdu.

Programa HDP milletvekilleri Zeynel Özen ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

'Çorum olayları'nın 40. yılı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Haber
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Esra Erdoğan Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Zeljko Obradovic
Daha Fazla Milli Ankara Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: "Çorum olayları"nın 40. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:48:33. #1.15#
title