Çorum'dan kısa kısa

19.08.2019 14:14

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yerel sanatçılarla "5 mahallede 5 konser" düzenleyecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, mahalle konserleriyle 5 gün boyunca Çorum halkına eğlenceli saatler yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlikle yerel sanatçıların da kendilerini ifade etme fırsatı bulacaklarını dile getiren Aşgın, "Mahalle konserlerimizi bugün 20.30'da Akkent Mahallesi pazar alanından başlatıyoruz. Çarşamba günü Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkında, perşembe günü Ulukavak Mahallesi İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda, pazar günü Bahçelievler pazar yerinde ve gelecek hafta salı günü Buharaevler Mahallesi pazar yerinde gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi mahalle konserlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dondurma üreticilerine "hijyen" denetimi

Çorum'da dondurma üretimi yapılan iş yerlerine yönelik denetimler başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kentteki dondurma imalathanelerini ziyaret ederek laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Perihan Durna, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında tüketimi artan dondurmanın hijyenik koşullarda üretilmediği takdirde insan sağlığı için ciddi problemler oluşturabildiğini söyledi.

Dondurmanın üretiminden dağıtım ve satış aşamasına kadar her adımında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Durna, "Dondurma, hijyenik şartlarda üretilse bile dondurmayı külaha yerleştirmede kullanılan kaşıklar özel solüsyon içinde tutulmazsa, mikrop yuvası haline gelebilir. Kaşık üzerinde üremiş bakteriler, dondurmaya bulaşır." dedi.

Dondurma üretimiyle satışı yapılan gıda işletmelerine yönelik denetimlerde şüphe duyulan iş yerlerinden numune aldıklarını dile getiren Durna, şunları kaydetti:

"Alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Bugüne kadar 12 dondurma numunesi alınmıştır. Numune alma işlemleri devam edecektir. Denetimlerde eksikleri tespit edilen işletmelere eksiklerini tamamlaması için süre verilmektedir. Süre sonunda yapılacak takip denetimleri neticesinde eksiklerini tamamlamayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacaktır. Tüketicilere dondurmadan kaynaklı zehirlenmelerin, sağlıksız koşullarda üretim yerlerinin ya da herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattını arayarak ihbar etmesi önem arz etmektedir."

Hitit Köyü'nde peyzaj çalışmaları başladı

Hititlerin Çorum'un Boğazkale ilçesindeki başkenti Hattuşa'yı ziyarete gelen misafirlerin konaklaması amacıyla Boğazkale Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresince Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın mali desteğiyle inşa edilen Hitit Köyü'nde peyzaj çalışmaları başladı.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, ilçe merkezinde 7 dönüm alana inşa edilen Hitit Köyü'nü ziyaret ederek çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Ataman, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Hitit Köyü'nün, Boğazkale'nin turizm cazibesini artıracağını söyledi.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Ataman, "Hitit Köyü Çevre Düzenleme ve Peyzaj Projesi ile 5 bin 750 metrekare peyzaj ve çevre düzenlemesi, 2 bin 542 metrekare çim alanı 2 bin 826 metrekare andezit taş döşeme, 385 metre panel çit, anfi, 30 araçlık otopark, 300 metrekare rekreasyon alanı, 2 adet aslan heykeli ve Hitit meydan çeşmesi yapılması için çalışmalar devam ediyor. İşin bitirilmesi ile önemli bir yatırımı daha ilçemize kazandırmış olacağız." dedi.

Kaynak: AA