Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor
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Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor

Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyorSUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'daki yurtlara yerleştirilen 315 kişinin karantinaları sürüyor.

18.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:38
Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor

Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'daki yurtlara yerleştirilen 315 kişinin karantinaları sürüyor.

Umre ziyareti ve çalışmak için gittikleri Suudi Arabistan'dan 14 Nisan günü getirilen 315 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum'daki yurtlara yerleştirildi. İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar, sık sık pencerelere çıkıp birbirleriyle ve personelle sohbet ediyor.

Karantinada bulunanlardan Hulusi Aysabar, Türkiye'ye dönmekten mutlu olduklarını belirterek, "Çorum'daki yurda geldiğimizde de Samsun'da karşılaştığımız manzaraya benzer organizasyonla karşılandık. Bir kez daha sağlık kontrolünden geçirilerek odalara alındık. Odalar geniş, her türlü kişisel ve temel ihtiyaç düşünülerek hazırlanmış. Yatak ve mobilyalar gayet konforlu, odalarımızda internet var. Açıkçası kendimizi otele gelmiş gibi hissettik" dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Öte yandan yurtta kalan 8 yaşındaki Hatice Kübra adlı çocuğa ise personel doğum günü sürprizi yaptı. Görevliler, Hatice Kübra'yı babasıyla birlikte kaldığı odadan dışarı çağırıp, 'mutlu yıllar sana' diyerek, tempo tuttu. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını gören çocuk hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise Çorum'da misafir ettikleri vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için iş birliği içinde gayret gösterdiklerini, sürecin sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da karantinada olanlara Çorum leblebisi ikramında bulundu.

Çorum'daki yurtlarda kalan 315 kişinin karantinaları sürüyor

Kaynak: DHA

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