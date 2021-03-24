Çorum'da yapımı devam eden Kur'an Kursu'na 1 milyon lira bağışlandı
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Çorum'da yapımı devam eden Kur'an Kursu'na 1 milyon lira bağışlandı

24.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:04
Çorum'da yapımı devam eden Kur'an Kursu'na 1 milyon lira bağışlandı

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'in "Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu" için yardım çağrısına duyarsız kalmayan Çorum halkı yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'in "Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu" için yardım çağrısına duyarsız kalmayan Çorum halkı yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Hayırsever iş insanı Selahattin Küçük tarafından Kur'an Kursu inşaatına 1 milyon TL bağışta bulundu.

Çorum Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi arkasında Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanıp sonrasında Çorum İl Müftülüğüne devredilerek inşaatı Müftülükçe sürdürülen ve yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olacak Kur'an Kursu binasının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ve İl Müftülüğünce yapımı devam eden kurs inşaatına 1 milyon TL maddi destekte bulunan Aybüke

Turizm'in sahibi Selahattin Küçük'e İl Müftüsü Biçer tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Müftüsü Biçer, "Kur'an kursumuz için vakfımıza yapmış olduğu maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Selahattin Küçük'e teşekkür eder, yardımlarının Cenab-ı Hak katında makul olmasını niyaz ederim" dedi.

Belge takdiminde İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve TDV Çorum Şube sorumlusu Ramazan Tarık Gökçe de hazır bulundu. - ÇORUM

Çorum'da yapımı devam eden Kur'an Kursu'na 1 milyon lira bağışlandı
Çorum'da yapımı devam eden Kur'an Kursu'na 1 milyon lira bağışlandı
Çorum'da yapımı devam eden Kur'an Kursu'na 1 milyon lira bağışlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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