Çorum'da yağmur altında sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
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Çorum'da yağmur altında sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

Çorum'da yağmur altında sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması
01.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:38

Çorum ve Kastamonu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerince basın açıklaması yapıldı.

Çorum ve Kastamonu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerince basın açıklaması yapıldı.

Çeşitli sendikalaların katılımıyla oluşturulan Çorum Emek ve Demokrasi Platformunca hazırlanan programda, Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yağmura rağmen maske takıp, sosyal mesafe kuralını gözeterek etkinliği gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın, Kovid-19 salgını dolayısıyla dünya işçi sınıfının büyük kitleler halinde kentlerin meydanlarında buluşamadığını ancak Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçilerinin tek ses, tek yürek olduğunu söyledi.

Etkinliğe CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen'in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da da çeşitli sendika ve sivil toplum örgütleri tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Hizmet-iş Sendikası İl Başkanı Mustafa Çağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm emekçilerin bayramını içtenlikle kutladığını belirtti. 1 Mayıs'ı sosyal mesafe korunarak 5 kişi ile kutladıklarını aktaran Çağlı, "83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Atölye Şefliği sahasında düzenlenen programda konuşan Yol-İş Sendikası 1 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik de birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Yol-İş 2 No'lu Kastamonu Şube Başkanı Sadık Düzgün de İl Özel İdaresi sosyal tesisleri önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle 1 Mayıs'ı meydanlarda coşku içinde kutlayamadıklarını belirtti.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu kaydeden Düzgün, "İşçi, emekçi, çalışan tüm üyelerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, en yakın gelecekte coşku ile meydanlarda buluşmayı diliyorum." dedi.

Programlarda sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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