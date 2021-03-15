Çorum'da trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü iş yerinde yakalandı
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Çorum'da trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü iş yerinde yakalandı

15.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:02
Çorum'da trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü iş yerinde yakalandı

Çorum'da otomobiliyle çarpıp kaçarak, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü iş yerinde gözaltına alındı.

Çorum'da otomobiliyle çarpıp kaçarak, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü iş yerinde gözaltına alındı.

Buharaevler 6. Cadde'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü, oğlu Engün Tütüncü ve kardeşi Mustafa Aksu'ya çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinden kazaya karışan aracı ve sürücünün kimliğinin Halil K. olduğunu tespit eden polis ekipleri, zanlıyı Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında yakaladı.

Kazadan yaklaşık 6 saat sonra gözaltına alınan zanlının yapılan alkol muayenesinde 0,74 promil alkol tespit edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, "Kendisinin yayalara çarpmadığını, yayaların aracına çarpmış olabileceğini, eve gittikten sonra tekrar kaza yerine döndüğünü" söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Buharaevler 6. Cadde'de dün akşam bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü (41), oğlu Engün Tütüncü (7) ve kardeşi Mustafa Aksu'ya Halil K'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Sürücünün kaçtığı kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetmiş, Engün Tütüncü ve Mustafa Aksu yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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