Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarttı Çorum'da akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarttı

ÇORUM - Çorum'da akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Bahçelievler Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JT 3517 pkakalı otomobil ile 07 ALP 437 plakalı otomobil 2. Sokak ile 6. Sokağın kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra bir binanın bahçe korkuluklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücülerden Tolga E.(28), itfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüler 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Son Dakika Haberleri
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

 Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

 İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü ise ağır yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title