Çorum'da optisyen, bayram tatilini geçirdiği Marmaris'in yandığını öğrenince 2 günlük cirosunu bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da optisyen, bayram tatilini geçirdiği Marmaris'in yandığını öğrenince 2 günlük cirosunu bağışladı

Çorum'da optisyen, bayram tatilini geçirdiği Marmaris'in yandığını öğrenince 2 günlük cirosunu bağışladı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir optisyen, Kurban Bayramı tatili için gittiği Marmaris'in orman yangınlarında zarar görmesinden etkilenerek, iş yerinin iki günlük kazancını Türk Kızılay'a bağışladı.

Çorum'da bir optisyen, Kurban Bayramı tatili için gittiği Marmaris'in orman yangınlarında zarar görmesinden etkilenerek, iş yerinin iki günlük kazancını Türk Kızılay'a bağışladı.

Çepni Mahallesi'nde gözlükçü mağazası işleten Sultan Gül Candemir, tatilden döndükten kısa süre sonra yangından haberdar oldu. Candemir, yangından etkilenen vatandaşlara yardım etmek istedi.

İş yerinin iki günlük kazancını yangından etkilenen vatandaşlara bağışlamaya karar veren Candemir'in sosyal medya hesaplarından duyurduğu yardım kampanyası, müşterilerden de ilgi gördü.

Candemir, AA muhabirine, kısa süre önce ailesiyle gezip hayran kaldığı yerlerin yandığını haberlerden öğrendiklerini ve derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Babasının Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığını, dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu iyi bildiğini anlatan Candemir, bu nedenle yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Bayram tatilini şu anda yangın olan Marmarsi'te geçirdiklerini belirten Candemir, şunları dile getirdi:

"Yanan her yeri koy koy gezdik. Marmaris harika doğası, ormanı, havası olan güzel bir yer. Tatilimizden çok keyif aldık. Tatilden döndükten 3 gün sonra yangınların başladığını görünce çok üzüldüm. Ailecek çok mutsuz olduk. Oradaki bütün ormanların yanması bizi derinden sarstı. Benim babam da Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışıyor. Babam da defalarca yangınla mücadele çalışmalarına katıldı. Hangi şartlarda çalıştıklarını bildiğimiz için ne kadar çok can yandığını, ormanların geri dönüşünün çok zor olduğunu bildiğimiz için katkıda bulunmak istedik."

Kampanyanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Candemir, "Ailece yardım etmeye karar verdik ve işletmemizin 2 günlük bütün kazancını yangından etkilenen vatandaşlara bağışlamaya karar verdik. Yardım kampanyamızı sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. İhtiyacı olmadığı halde gelip gözlük alan, gözlük camını değiştiren insanlar oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanlarımız çok duyarlı. İki gün boyunca elde ettiğimiz kazancın tamamını Kızılay'a bağışladık. TEMA Vakfı'na da daha önce bağış yapmıştım. Orada yangından etkilenen insanlar gerçekten çok zor durumda. Kızılay'ın oradaki insanlara yardım ettiğini bildiğim için bağışı Kızılay'a yaptım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle toplantı sonrası konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle toplantı sonrası konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: '(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da optisyen, bayram tatilini geçirdiği Marmaris'in yandığını öğrenince 2 günlük cirosunu bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:48:05. #1.16#

title