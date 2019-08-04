Çorum'da köyde yangın çıktı, 7 ev kül oldu

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiyeyi arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine köye Çorum ve İskilip Belediyesi ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sorkun köyü muhtarı Mehmet Körçoban, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, "Yangında 7 evimiz yandı. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor" dedi - ÇORUM

Kaynak: İHA